Собственность на миллиард рублей: чем владеют Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

С Анной Шаплыковой артист развелся после 20 лет брака.

Декабрь для Григория Лепса стал судьбоносным. Артист развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Супруги не стали делить имущество, а расстались «полюбовно». А делить, собственно, есть что. По слухам, за годы брака Григорий и Анна нажили недвижимости и других ценностей на миллиард рублей.

Самый дорогостоящий объект – это два дома в престижном коттеджном поселке «Третья Охота» в Подмосковье, куда семья переехала в 2015-м. Один особняк с 17 спальнями и комнатой-музеем для хранения икон – жилой, а второй обустроен под продюсерский центр. Там же есть студия звукозаписи, танцевальный и репетиционные классы, столовая, тренажерный зал, мини-отель. По оценкам экспертов строения стоят более 600 млн рублей.

«Комсомольская правда» сообщает, что после развода Лепс поселился именно особняке-студии и занял гостевые комнаты, которые изначально были построены для иногородних подопечных звезды.

Кроме того, у Лепса есть две квартиры в центре Москвы, земельные участки и шесть люксовых авто. В целом, владения артиста оцениваются примерно в 850 миллионов рублей.

На Анну Шаплыкову записана 300-метровая квартира в центре Москвы, стоимость которой порядка 300 млн рублей, и три автомобиля.

На старшую совместную с Анной дочь – Еву Григорий записал две квартиры в Олимпийской деревне на западе Москвы и автомобиль Mercedes-Benz.

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