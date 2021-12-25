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Голубоглазый блондин: стало известно, с кем отдыхала экс-жена Григория Лепса на Мальдивах

Анна Шаплыкова развелась с артистом несколько дней назад.

Голубоглазый блондин: стало известно, с кем отдыхала экс-жена Григория Лепса на Мальдивах
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото: Global Look Press

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись несколько дней назад без лишнего шума. Новость о расставании появилась в середине декабря, когда 49-летняя мать троих детей отдыхала на Мальдивах. Причину теперь уже бывшие супруги не озвучивают, но в кулуарах шоу-бизнеса идут слухи об измене.

Предполагалось, что в неверности был виноват Лепс. Однако блогер Антон Суворкин на своем YouTube-канале разместил видео, в котором приводит свое расследование.

Дмитрий Савчук
Дмитрий Савчук. Скриншот: instagram.com/dm_savchuk

Перед разводом Анна Шаплыкова улетела на Мальдивы в компании друзей, среди которых был и некий Дмитрий Савчук. С ним Шаплыкову познакомила светская львица Ольга Сыроватская. Выяснилось, что Савчук – модель и актер. Возраст — 38 лет (сам Савчук указывает, что ему 31), рост 188, вес 75, волосы светло-русые, глаза голубые. Несколько лет назад участвовал в модных показах, сотрудничал с Сергеем Зверевым, Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, мелькал на музыкальных телеканалах.

Ни Шаплыкова, ни Савчук эти слухи никак не комментируют.

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