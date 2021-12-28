«Пыталась – ключевое слово для ее творчества»: Максим Галкин высмеял таланты Ольги Бузовой

Трое мужчин от души поиздевались над талантами поющей телеведущей Ольги Бузовой.
Во время YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина певцы Сергей Лазарев и Markul слушали треки и ставили им оценки.
Но для начала им надо было назвать трек и имена его исполнителей.
Markul не смог узнать песню Ольги Бузовой и Давы «Мандаринка». Он начал отгадывать и задавать наводящие вопросы.
«Она пыталась праздничное настроение в песне передать, а получился траур», — сказал Markul о вокале Ольги Бузовой.
«И так — в каждой песне, — поддержал Максим Галкин. — Ключевое слово для ее творчества — пыталась».
Судя по всему, телеведущий Максим Галкин скептически относится к талантам Ольги Бузовой и ее популярности у поклонников.
«Каждый выход — чтобы все заметили», — вставил Сергей Лазарев.
«Она артистка МХАТа», — продолжил подсказывать Markul Максим Галкин.
«Она вела какую-то передачу?» — задал новый наводящий вопрос Markul.
«Вела. На пеньке сидела у костра», — с хохотом ответил Максим Галкин
«Бузова?» — догадался Markul.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.