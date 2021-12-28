«Пыталась – ключевое слово для ее творчества»: Максим Галкин высмеял таланты Ольги Бузовой

Поющую телеведущую Ольгу Бузову подвергли критике во время YouTube-шоу «Музыкалити».

Трое мужчин от души поиздевались над талантами поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Во время YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина певцы Сергей Лазарев и Markul слушали треки и ставили им оценки.

Но для начала им надо было назвать трек и имена его исполнителей.

Markul не смог узнать песню Ольги Бузовой и Давы «Мандаринка». Он начал отгадывать и задавать наводящие вопросы.

«Она пыталась праздничное настроение в песне передать, а получился траур», — сказал Markul о вокале Ольги Бузовой.

«И так — в каждой песне, — поддержал Максим Галкин. — Ключевое слово для ее творчества — пыталась».

Судя по всему, телеведущий Максим Галкин скептически относится к талантам Ольги Бузовой и ее популярности у поклонников.

«Каждый выход — чтобы все заметили», — вставил Сергей Лазарев. «Она артистка МХАТа», — продолжил подсказывать Markul Максим Галкин. «Она вела какую-то передачу?» — задал новый наводящий вопрос Markul. «Вела. На пеньке сидела у костра», — с хохотом ответил Максим Галкин «Бузова?» — догадался Markul.

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