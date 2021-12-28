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«Может, тройня родится»: Азиза показала дом, где будет забавляться ее муж с будущей любовницей

Исполнительница решила организовать гарем в своем особняке.

«Может, тройня родится»: Азиза показала дом, где будет забавляться ее муж с будущей любовницей
Азиза. Фото: Globallookpress.com

Певица Азиза в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале призналась, что хочет организовать у себя дома гарем. Сама она родить уже не рассчитывает, но хочет, чтобы у ее молодого мужа Алессандро Лортэ были наследники.

Дом Азизы
Дом Азизы. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Вот комната для будущей любовницы Марины. Мне кажется она ей понравится. Здесь отдельный туалет, ванная. Есть балкон. Все будет, конечно, благоустраиваться и меняться».

Азиза
Дом Азизы
Дом Азизы. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

Далее Азиза организовала экскурсию по дому. «А вот кухня. Это большой стол, за которым будет сидеть большая семья. Муж, жены, дети. Территория у нас большая. Много деревьев. Много цветов. Налегай Марина на витамины, чтобы был у тебя от моего мужа здоровый малыш. А может и двойня родится. А может и тройня. Я буду желать всем счастья», — заявила Азиза.

Напомним, что муж 57-летней Азизы итальянский ресторатор Алессандро Лортэ младше популярной исполнительницы на 20 лет. Детей у звезды нет.

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