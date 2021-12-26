«Разница в возрасте, не забывайте»: Азиза объяснила, почему ее брак с Лортэ недолговечен

Как отметила певица, через десять лет у мужа изменится судьба.

Певица Азиза в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему ее брак с итальянским ресторатором Алессандро Лортэ недолговечен.

«Разница в возрасте, не забывайте. Я думаю, что лет через десять у Алессандро изменится судьба. Я доверяю ему. Просто зная жизнь не понаслышке понимаю, что у земного счастья есть временной отрезок». Азиза

Как заметила Азиза, главные сложности в жизни она испытала в 26 лет. «В 1991 году это было. Об этой истории все знают. Кто не знает – придумывает сам. Но тем не менее – это испытание рано легло мне на плечи и сделало меня сильными и выносливым человеком. Это дает мне сил верить в чудеса», — заметила Азиза.

Напомним, что 57-летняя Азиза летом тайно вышла замуж. Муж моложе ее на 20 лет.

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