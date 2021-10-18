Четыре размера плюсом: как выглядит Павел Деревянко, который «прибавил в весе» ради нового сезона «Дылд»

В Анапе начались съемки третьего сезона сериала «Дылды». В новых сериях хита СТС и компании Art Pictures Vision Михаил Ковалев, которого играет Павел Деревянко предстанет перед зрителем в неожиданном облике.

Ранее уверенный и амбициозный тренер не справляется с жизненными трудностями и сильно набирает в весе. Чтобы вернуться в строй, он вынужден обратиться к психотерапевту Льву (роль Максима Лагашкина) и взяться за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь ему мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

В новом сезоне «Дылд» Павел Деревянко «поправляется» на четыре размера с помощью специального костюма. В отличие от располневшего и небрежного Ковалева, психотерапевт Лев придерживается элегантного стиля. Актер признался, что в свободное время с удовольствием играет в волейбол. Его партнерша по фильму Анастасия Стежко и вовсе отдала пять лет профессиональному волейболу.

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