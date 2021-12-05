«К нему подходили, смеялись, обнимались разные люди»: Деревянко скорбит о смерти Рудинштейна

Пятого декабря не стало продюсера и создателя кинофестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна.

75-летний известный актер, кинокритик и продюсер умер в больнице на Таганке, не приходя в сознание.

Актер Павел Деревянко почтил память Марка Рудинштейна, рассказав о том, каким простым и открытым человеком он был. Павел Деревянко довольно часто общался с ныне покойным продюсеров в неформальной обстановке.

«Я познакомился с ним, на самом деле, совсем недавно — несколько лет назад. Мы тренировались в одном клубе в «World Class» на Курской. Я часто приходил днем, и он всегда сидел там после беговой дорожки, ходил в баньку и сидел потом читал газеты, долго так читал. К нему подходили и смеялись люди разные, обнимались, здоровались, перебрасывались парой слов. Марк Григорьевич — добрый, классный мужик, офигенный», — прокомментировал Павел Деревянко в беседе с РИА «ФАН».

Почтил память покойного Марка Рудинштейна мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

«Из Москвы пришла трагическая новость. Скончался основатель «Кинотавра» и «Кинотаврика» Марк Рудинштейн, — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Instagram. — Благодаря Марку Григорьевичу Сочи уже на протяжении 32 лет становится летней киностолицей России. Мы приложим все силы, чтобы проекты Марка Григорьевича продолжали жить в Сочи. Светлая память! Глубокие соболезнования родным и близким!»

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