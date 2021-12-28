«Никогда не перебить популярность ни Сорина, ни Яковлева»: почему солист «Иванушек» Туриченко так и остался на обочине группы

В середине 90-х группа «Иванушки International» ворвалась в сердца миллионов поклонников по всей стране. Троица молодых и симпатичных юношей под крылом продюсера Игоря Матвиенко стала наравне с дуэтом «Руки вверх!» символом целого поколения, группу по сей день обожают повсеместно.

В 2013 году в состав группы вошел новенький, украинец Кирилл Туриченко. Мы уже писали, как артист рассказывал, что его долго не принимали поклонники группы, считая его нахождение в составе неуместным. К слову, Олег Яковлев тоже через это проходил – фанаты после трагедии с Игорем Сориным едва ли видели ему замену хоть в ком-то.

«Даже после нескольких лет работы меня никак не хотели признавать участником группы. Все говорили: «Ну, третий и третий, голоса нет, фонограмма. Еще, наверное, и пьющий», — рассказал Кирилл Туриченко журналу «ОК!».

Скоро будет 10 лет, как Туриченко поет в группе. Но по сей день он остается на обочине славы «Иванушек» и открыто об этом заявляет.

«Я всегда в тени оставался в группе, да и по сей день остаюсь. Я никогда не смог бы перебить популярность ни Сорина, ни Яковлева…» — подчеркивает артист.

Туриченко согласился стать солистом группы в надежде, что перед ним будут открыты новые возможности. Но за все время он не смог пробиться никуда, так и пребывая в тени коллектива.

Лишь в 2021 году публика узнала настоящего Туриченко – в шоу «Маска» в костюме носорога Кирилл смог реализовать свой потенциал настолько мощно, что буквально пережил второе рождение как артист.

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