«Загугли звезду»: Кирилл Туриченко – об уходе из «Иванушек», Рыжем, тайнах «Маски» и личной жизни

Одно время певца Кирилла Туриченко знали лишь как «третьего из Иванушек». Но недавно благодаря проекту «Маска» и не только у Кирилла начался новый виток популярности. Музыкант доказал, что обладает большими вокальными возможностями и безусловной харизмой.

А еще, оказывается, он блистал на театральных подмостках мюзиклов, добывал пищу для всего племени в проекте «Последний герой» и принимал участие в шоу «Голос» в Киеве.

А какая девушка сейчас находится рядом с Кириллом? Что его связывает с певицей МакSим? И как Кирилл попал в состав группы «Иванушки International»? На эти и другие популярные вопросы в Сети он ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Кирилл, один из самых распространенных запросов в Сети — это ваша биография. Расскажите, пожалуйста, где вы родились.

— Меня зовут Кирилл Туриченко. Последние восемь лет я – солист группы «Иванушки International», но также являюсь сольным исполнителем и сейчас работаю над большим проектом.

Кроме того, я актер, проработал в театре 12 лет. В общем, любитель сцены и всего, что с ней связано.

Я родился в Одессе. Причем я единственный в своей большой семье, кто появился на свет в этом городе. Моя сестра родилась в Краснодаре, мама – в Сибири, отец – тоже в Краснодарском крае. А мой прадедушка — вообще родом с Кипра. Поэтому по маминой линии у меня все болгары и греки, а по папиной – русские и украинцы.

Так случилось, что моя мама поехала работать в Одессу, где я появился на свет. И школу, и университет я также окончил в этом живописном месте у Черного моря. Но при этом я являюсь одесситом и очень горжусь, что родился в этом городе.

— А чем занимались ваши родители?

— У моей мамы Екатерины – экономическое образование, она много лет работала бухгалтером. Папа тоже – из этой отрасли. Но свою карьеру он начинал как профессиональный футболист. Хотел и дальше развиваться в спорте, но не случилось…

Когда родители уехали в Одессу, папа стал работать в большой промышленной компании «Одесса проммашина», которая занималась производством и экспортом товара.

Моя мама пела с детства, до своего совершеннолетия. Потом из-за переезда и моего появления на свет ее планы поменялись. В общем, юношеские мечты родителей о творчестве и спорте не претворились в жизнь. И когда родился я, то папа пытался сделать из меня футболиста. Я ходил одновременно и на футбол, и в музыкальную школу по классу фортепиано. А потом в какой-то момент мама победила, и я стал музыкантом, а не футболистом.

— А ваша сестра пошла по творческому пути?

— Сестру, которая старше меня на девять лет, зовут Анжелика. Мы очень отличаемся: я больше похож на маму, а она – на папу. Я более творческий человек, а Анжелике удавались преимущественно точные науки. У нее экономическое образование, и она продолжает работать в этой сфере. У Анжелики не возникало желания заниматься творчеством.

Последнее время мы редко общаемся, поскольку у меня много работы и концертов. Но у меня также есть два замечательных племянника. Одному – 24 года, а другому – 7.

У нас большая семья, и когда мы собираемся вместе, то я вижусь и с сестрой, и с племянниками. Это бывает редко, но метко.

— Кто вы по гороскопу? Говорят, вы верите во влияние знаков зодиака…

— Я козерог – настоящий, земной, свободный, рогатый горный козел. Интересно, что по гороскопу отчасти можно понять типаж человека. Это один из пазлов, благодаря которому несложно составить психологический портрет человека. Сколько я ни читал о козерогах, у меня было около 70 % совпадений. Я люблю работать. И если не делаю этого три дня, то начинаю себя грызть. Мне кажется, что что-то не так.

Мне нравится работа по дому и в огороде. Я очень люблю свой знак и число, когда я родился – 13 января. Мой дядя появился на свет в этот же день, а сестра – 13 августа. Живу в квартире номер 13. Конечная трамвая рядом с домом, где я жил в Одессе, — тоже связана с числом 13. Номер моего первого телефона – 45 79 13. Номер машины – 73513.

У каждого знака есть свои плюсы и минусы. Мама у меня – близнец, сестра – лев, племянник – овен. В общем, такая вот у нас итальянская семья.

— Какие песни вы можете назвать своими любимыми?

— Если я говорю о своих любимых песнях, то есть композиция из альбома «Пересечение судеб», которую я выпустил в Киеве, когда еще работал до «Иванушек». Она называется «Зачем?»

Если говорить о тех произведениях, которые я перепеваю, то мне очень нравятся французские песни.

А есть композиции, которые уже вшиты в структуру ДНК, например, «Тополиный пух», «Тучи», «Где-то», «Снегири» и «Кукла». Но первые два – это вообще топ.

— Многие поклонники интересуются вашей личной жизнью…

— За последние 38 лет женат я не был никогда. Это во многом было связано с карьерой, работой, постоянными переездами и нехваткой времени на отношения. В общем, не получалось.

Однако сегодня я встречаюсь с замечательной девушкой Дарьей. Вроде все потихоньку налаживается. И я верю, что все сложится, и будет хорошо.

И для меня построение отношений – новая история, поскольку я не имею хорошего опыта в этой сфере. Но я стараюсь строить их правильно, по-мужски.

— А о детях задумываетесь?

— Хочу минимум два, а максимум – пять. Мечтаю о большой семье со множеством детишек. У меня есть друзья, у которых пять детей. И это прекрасно! Но когда они улетают на отдых, это целая история. Однако в этом есть свой кайф!

Когда дети становятся взрослыми, это очень интересно и классно. Я надеюсь, что построю семью, в которой будет много детей, и я смогу поднять их всех. Возвращаясь к вопросу о знаке зодиака, мне очень важно знать, что я смогу это сделать. Я отношусь к тем людям, которые живут по принципу «Семь раз отмерь – один раз отрежь», поэтому у меня должно быть четкое понимание ситуации. Ведь я всегда продумываю варианты отхода.

— Какой у вас рост?

— Я говорю, что 174 сантиметра, а сестра – что 176 (Смеется). Всегда хочу быть на 2 сантиметра выше, но все-таки – 174 сантиметра.

— В Сети почему-то интересуются вашим зрением…

— Я знаю, почему родился этот вопрос. Потому что, когда я принимал участие в проекте «Маска», мне пришлось вводить всех в заблуждение. Я начал говорить, что я не вижу, но не придал этому значения. И потом мне стали писать сообщения : «Ты что, слепотня?»

На самом деле у меня все отлично, и даже в детстве друзья называли меня соколом. Потому что я единственный, кто еще в школе видел номер маршрутки за два-три квартала до ее приближения. Поэтому я как раз из тех, у кого все хорошо со зрением и беспокоиться не нужно.

— Какую роль в вашей жизни сыграл проект «Маска»?

— Я очень благодарен создателям шоу «Маска». На самом деле меня приглашали еще на первый сезон проекта, но я на него не пошел, поскольку у «Иванушек» уже были расписаны гастроли. К сожалению, тогда я не мог участвовать в передаче, поскольку это очень длительный процесс съемок. Когда шоу уже прошло, я переживал, что не попал на него, поскольку мне очень понравилось происходящее.

И когда мне позвонили и сказали: «У нас стартует второй сезон, и мы бы хотели, чтобы вы в нем приняли участие», я приступил к съемкам. И это было очень сложно, потому что все шло параллельно с концертами «Иванушек», какими-то сольными пробами. Я сам не ожидал, насколько все будет увлекательно, классно, профессионально, ярко.

И более того, я не был готов к тому, какую роль проект сыграет в моей дальнейшей судьбе. Благодаря шоу «Маска» я обрел много друзей, людей, которые поверили в меня, мое творчество, музыку. И сегодня благодаря поддержке этих личностей я исполняю песни проекта.

Я снял клип, который вышел 2 августа, в поддержку певицы Максим. Потому что на шоу «Маска» я выбрал ее песню «Это мой рай», которая мне очень нравилась. Эта композиция, а также хит «Адажио» собрали больше миллиона просмотров.

Потом я написал Марине, что исполнял ее песню, выслал видео с проекта. Ей очень понравилось. Я захотел снять видео, вскоре Марина попала в больницу, но мы не останавливали съемки. Совсем скоро видео на этот клип можно будет посмотреть на моем Youtube-канале.

— На шоу «Маска» вы исполняли песню МакSим. Вас что-то связывает с ней?

— Мы виделись только на гастролях. Причем последний раз это было буквально полгода назад. Тогда мы приехали в аэропорт Шереметьево, сели в автобус, который едет до самолета, и стали разговаривать. Она классная, очень общительная. До этого момента мы тоже очень часто виделись по работе.

И когда я спел ее песню на проекте, мне очень хотелось записать дуэт. Мне очень нравились песни Марины, ее музыка, и после исполнения композиции «Мой рай» у меня возникла такая идея. Но, к сожалению, из-за ее болезни эта инициатива подвисла в воздухе.

Но это сейчас не столь важно, важно, чтобы она поправилась. И надеюсь, что это случится очень скоро, и мы сделаем какую-то работу.

Мы перепоем вместе хит «Мой рай», и это будет новый трек. Мне очень интересно поработать с этой артисткой.

— Насколько выросли ваши доходы после «Маски»?

— У меня как была зарплата в «Иванушках», так и осталась. Что касается сольных концертов, то пока их нет. Я только готовлю сольную программу, и мы организуем большой концерт в Крокус Сити Холле с певцом и участником «Маски» Юсифом Айвазовым. Мы записываем дуэты. Пока же я ничего не заработал. Но надеюсь, что будет получше, чем сейчас. Когда ты поешь один или втроем – это не те деньги, о которых все говорят или думают.

— Как вы попали в группу «Иванушки International»?

— Я оказался в группе совершенно случайно. Причем я эту историю уже рассказывал много раз. Я выступал на одной сцене с «Иванушками» в 12 лет, когда был в «Артеке». Помню, как тогда сфотографировался с ними и так восторженно смотрел на Кирилла и Андрея, словно они божество. В то время ребята как раз выпустили песню «Тучи», и их популярность была нереальной. Помню, как танцевал под этот клип дома на ковре.

Прошло много времени, в Одессе я познакомился с Андреем, который пригласил меня приехать в Москву. Мы встретились в одном из кафе на Пресне, выпили по пару чашечек кофе, после чего вернулся к себе на студию в Глубокий переулок.

Там был человек, который пишет аранжировки для «Иванушек», и он сказал мне: «Ты подожди, сейчас придут ребята». А я ответил: «Да, хорошо».

Он спросил меня: «А ты знаешь песни «Иванушек»?» Я ответил, что знаком с какими-то композициями. Я думал, что меня позвали в Москву, чтобы я выступал сольно.

А потом вижу, что на студию приезжают Игорь Матвиенко (продюсер группы — прим. ред.), Кирилл, Рыжий и понимаю, что здесь что-то не так. Меня снова начинают спрашивать, пою ли я песни «Иванушек». Я начинаю их исполнять. Мне говорят: «Все отлично, и мы хотим, чтобы ты стал солистом группы. У нас уже расписаны все концерты»

А я удивленно спрашиваю: «Вы прикалываетесь?» Я не знал, как это все будет. Ведь я вырос на музыке этих исполнителей и теперь становлюсь одним из них, одним из участников легендарной группы, которая мне очень нравится.

Мне сказали, что мне нужно уже оставаться в Москве. Времени возвращаться в Одессу у меня не было, поскольку первый концерт должен был состояться уже на следующий день.

Вы представляете, у меня даже не было одежды. И я помню, что на свой первый концерт купил себе зеленую рубашку, кеды, а джинсы взял у своего друга. Поначалу было нелегко, потому что не все меня воспринимали. Но со временем все потихонечку получилось.

— Вы собираетесь уйти из группы?

— Да, я читал такие сообщения. Но я не собирался уходить из коллектива. Я всегда говорил, что просто хочу параллельно заниматься сольным творчеством. У нас в продюсерском центре это не запрещено. К тому же мои коллеги Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов параллельно с «Иванушками» делают разные проекты. Андрей выступает и как ведущий, и как диджей. Кирилл выпустил свой альбом и также работает сольно.

Поначалу у меня не все получалось и казалось, что музыка была не совсем той, которая должна была быть. И проект «Маска» развеял мои сомнения в том, что такое музыкальное творчество необходимо. Потому что я пробовал петь клубную музыку, но у меня не все складывалось с этим направлением. Это было не мое.

Я очень уважаю музыку «Иванушек», рос на их песнях. Мы дружим. Не скажу, что ходим друг к другу в гости, но с Андреем мы проводим время, летаем вместе на отдых в компании друзей — и на Бали, и на Маврикий. Иной раз запросто можем полететь в Лондон, в Амстердам.

То есть, мы дружим, потому что Андрей – открытый и позитивный. А вот Кирилл – более закрытый и больше времени проводит с семьей. За все восемь лет, которые я пою в «Иванушках», я побывал в гостях у Кирилла только один раз. А поскольку я живу за городом и случается, что не бывает времени переодеться, я остаюсь у Андрея в гостевой комнате.

— Слухи об алкоголизме Рыжего – это правда?

— Есть такая проблема. Этот человек за короткий период пережил большие психологические потрясения: уход сестры, мамы, коллеги по группе, развод. Но знаете, не каждый может выходить бодрячком еще и на сцену, поэтому я обращаюсь ко всем, в том числе и к Андрею, чтобы такой проблемы не было. Но он борется с этим. И думаю, что все будет хорошо, все наладится. В любом случае Андрей — очень умный и адекватный человек и четко понимает, что происходит.

— Вы ведь участвовали в украинском проекте «Голос»…

— Было здорово принимать участие в проекте «Голос» на Украине, в Киеве. Тогда продюсером шоу являлся Константин Меладзе, который поддерживал меня в классном музыкальном выборе. Поэтому в моем исполнении родилось много замечательных песен.

Елена, которая поставила мне один из номеров, претендует на участие в «Евровидении». Да и Константин сказал мне, что с таким выступлением я могу ехать на этот конкурс в Европе.

Поэтому «Голос» — это классная история. И я очень рад, что принимал в ней участие.

— Чем запомнилось участие в шоу «Последний герой»?

— Я обожаю этот проект, потому что это лучшее (если не говорить о творчестве) – что было со мной. Я с детства ходил босиком, с палкой, в разные походы, в «Артеке» всегда попадал в туристические отряды. Мне нравится картина «Остаться в живых», я люблю фильм «Изгой» с Томом Хэнксом. Кстати, я, как и герой Хэнкса, тоже взял с собой мяч на остров – только не волейбольный, а теннисный.

Я вообще поклонник всех этих экстремальных проектов. И когда мне предложили поучаствовать в «Последнем герое», я сказал: «Конечно, я поеду в Панаму, на остров Мого-Мого». Мы прилетели туда в составе 14 человек. И я пробыл на острове от начала до самого конца. В итоге нас осталось двое, и по идее должен был победить я. Но мне не дали этого сделать, и сейчас я могу говорить об этом открыто.

Также я могу заявить о том, что еще не звучало на просторах Интернета. На видео запечатлен момент, когда мы с финалистом договариваемся о том, что кто бы из нас не прошел дальше, мы поделим выигрыш поровну. Потом в ходе голосования ведущий спросил нас, как вы смотрите на то, чтобы разделить денежный приз. Мы пожали друг другу руки и с перевесом в один голос ему присуждают победу. А потом этот человек исчезает. И больше я никогда не виделся и не разговаривал с ним, но речь не об этом.

Речь о проекте, который стал для меня сказочным. Потому что мы жили на острове, ели ящериц, змей, устриц, улиток с песком, манго, лайм, кокосы. В этом проекте я похудел на 11 килограммов. Это прекрасное время без телефона, Интернета, ноутбука, телевизора, новостей. Это берег океана, огромные звезды, сияющая Луна. Это фантастика.

Я был добытчиком племени, ловил всякую живность, убивал змеюшек и ящериц не потому, что мне этого хотелось, а просто нужно было чем-то питаться. Мы кормили девочек. Если в руки попадался банан, то сам фрукт мы отдавали девушкам, а мужчины ели шкурки от него. Если океан выкидывал обглоданный солоноватый манго, то мы тоже использовали его в качестве пищи.

Также мы собирали улиток, но не могли отмыть их от песка, поэтому ели их вместе с ним. Помню, что и ящерка была очень вкусной и по вкусу напоминала курицу. А какими вкусными казались кокосы.

Манго было классное, но на нашем острове росло всего лишь два дерева. И мы быстро съели его плоды. Сначала — те, которые лежали на полу, а потом в ход пошли зеленые и неспелые. Я желаю всем побывать в таких интересных условиях, когда нет связи, Интернета, но ты видишь мир вокруг и даже запахи чувствуешь по-другому.

И когда закончился проект, я подал заявку на второй сезон. Но мне сказали: «Нет, мы тебя не пустим, поскольку ты знаешь все».

Мало того, когда я прилетел домой, я попросил, чтобы меня встретили в аэропорту и привезли шоколадки, печенье, сало, соленый огурец, черный хлеб. И я помню, как впервые поел тогда. Я сейчас чуть не прослезился. В течение полугода я не покупал в холодильник ничего, только ровно то, что могу съесть. Мне было жалко, что остается еда, и я ее выбрасывал.

Тогда я очень сильно поменялся. Изменилось мое мировоззрение, отношение к людям, к семье. Это очень важно. Жизнь настолько коротка, что мы порой и сами не замечаем, как тратим свое время на что-то ненужное. Мы заходим в магазин за одним яблоком, а выходим с пачкой всего бесполезного. Понятно, что это все продуманно, но зачем продукты будут лежать в холодильнике неделю, месяц….

После этого шоу мои друзья, живущие в Америке и работавшие на том шоу, сами создали такой проект для личностей, которые хотят ощутить себя в подобных условиях. Люди просто покупают себе билеты на такой остров и живут там. Им создают точно такие же условия, которые были на «Последнем герое». Есть только вода. Все остальное на острове надо найти, не найдешь – умри. Эту передачу можно посмотреть в Ютубе.

— Вы ведь вообще любите посещать экзотические места…

— Это одно из моих любимых занятий. Я прилетал на Бали семь лет подряд, но не сидел на шезлонге, как планктон, а путешествовал.

Последним моим путешествием был заповедный остров Комодо. У меня есть фотография, где я впервые в жизни увидел розовый песок.

А последний раз мы летали на остров Сумбо, где в 90 процентах мест нет электричества, и люди живут на берегу рыбаками. У них нет ни одежды, ни гаджетов — ничего, и они не понимают, что происходит в мире.

У меня есть знакомая, которая там живет и ведет блог. У нее единственной на острове есть стиральная машина, на которую все приходят посмотреть.

Мы полетели туда с Андреем, с моими друзьями, купили очень много сладостей и одежды, а потом ездили по деревням. Отдавали всем вещи, давали деньги на обувь. Жители ходят там босиком. Я люблю путешествовать на такие острова.

Есть еще один странный остров, на который я еще пока не попал. Хотите я вам расскажу? Там живут представители племени, которое откапывает труппы своих родственников, моют их, вывешивают, а потом закапывают обратно. И это целый праздник!

Это единственное племя, которое до сегодняшних времен живет по своим собственным законам и не оглядывается на окружающий мир. Вообще, в Индонезии очень много интересных и в то же время опасных мест. И я, конечно, большой любитель всех этих островитянских дел.

— Известно, что одно время вы активно участвовали в мюзиклах. А сейчас интересуетесь этой сферой?

— Это отдельная и очень интересная страница моей жизни. Первый мой мюзикл назывался «Волшебная лампа Аладдина» и был поставлен совместно с шоу-группой «Звездный час», в которой я занимался с самого детства, и театром музыкальной комедии.

Потом прошло много времени. Я учился в Одессе, в театральном классе известного педагога Ольги Кашневой, откуда вышли такие известные актрисы, как Ирина Апексимова, Нонна Гришаева. Потом, по прошествии какого-то времени я прошел кастинг на новый мюзикл «Ромео и Джульетта», затем был спектакль «Кентервильское привидение», мюзикл «Силиконовая дура. Net»

Потом я приезжал в Москву и проходил кастинг на мюзикл «Кошки». В то время моя театральная жизнь была очень насыщенной.

Но на сегодняшний день у меня в жизни остается только поп-сцена. У меня есть и театральные награды, и приглашение на Чеховский фестиваль как лучшего актера Украины.

Это огромный пласт работы. Я очень люблю театр, скучаю по нему. Но надеюсь, что совсем скоро вы увидите меня на театральных подмостках или в кино.

— А вот с Тиной Кароль, говорят, у вас был роман…

— У меня были отношения с Тиной Кароль, но это случилось давно. Мы познакомились, когда мне было 16 лет, а ей – 14 и вместе шли к музыкальному Олимпу.

Сегодня Тина является успешной певицей, артисткой, и я очень рад за нее. Мы сейчас редко общаемся, но можем поздравить друг друга с днем рождения. Но в нашей жизни действительно было так, что мы встречались долгое время, даже жили вместе. Я рад, что в моей жизни был такой человек, как Тина.

— Если девушка хочет вас поцеловать, то ей надо с вами подружиться?

— Задружиться – представляете, да (смеется). А потом появится заставка, как в «Ералаше» — па –ба-па-ба-пам. Я дружу с Юлией, с Наташей, мы долгое время ходим в гости друг к другу. Так что все классно.

— Чем занимается ваша девушка Даша?

— У нее непубличная профессия. Но Дарья потихонечку старается развивать свой Инстаграм, потому что у нее свой бренд. Она занималась ювелирными изделиями, всякой французской бижутерией. Оканчивала курсы дизайна. Я ей говорю: «Ты должна делиться с людьми своими достижениями. Не жадничай, все рассказывай, показывай, что ты можешь». Но Даша просто немножко стеснительная и скромная в этом плане, и я ее поддерживаю.

— Где вы сейчас живете?

— На даче. И я вам говорю об этом честно. Кстати, на одном из телеканалов показали фрагмент моей дачи. Я там ходил и жарил шашлыки. Я называю его шале — маленький деревянный симпатичный домик в стиле прованс.

У меня нет мраморов, уютных залов, но есть маленький, очень уютный домик с беседкой, где я организовал себе экран, кинотеатр. Также в поездках я собираю разные фигурки и поделки.

Там у меня лежит голова носорога, которую мне подарили. На даче мы встречались с друзьями, коллегами по «Маске». Ко мне в гости приезжали Юсиф Айвазов, Тимур Батрутдинов, ведущий Слава. Мы все собираемся там, жарим шашлычок, кабачки, печем картошку. В общем, все очень вкусно, по-нашему, по-бразильски.

— Кирилл Туриченко сейчас… Еще один запрос Сети…

— Это человек, который записывает сольный альбом. Также я работаю над большим дуэтным концертом вместе с Юсифом Айвазовым. В проекте «Маска» мы уже записали два дуэта – на русском и английском языках. Также я параллельно готовлю концерт и свои сольные песни. Сейчас выходит видео на песню «Мой рай», которое вы можете увидеть на моем Ютуб-канале.

Кроме того, идет подготовка к концерту, перенесенному год назад из-за пандемии. Это юбилейный концерт Иванушек International «Иванушки 25 лет» в Крокусе. Также планируется тур по России, вместе с Иванушками, вместе с Юсифом Айвазовым и с моим сольным концертом.

Если возможно, хочу поблагодарит и вас за это прекрасное интервью. И всех, кто поддерживал меня на «Маске» и верит в мое творчество. Всем, кто поддерживает меня сейчас. И очень надеюсь на вашу поддержку в дальнейшем. Спасибо большое.

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