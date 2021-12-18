Вместо любви – угрозы и проклятия: солист группы «Иванушки» рассказал, как его не принимали поклонники

На концертах в него могло прилететь все что угодно - так фанаты коллектива выказывали свое неприятие.

Группа Иванушки International в полном составе пришла на шоу «Модный приговор». Солист коллектива Кирилл Туриченко так поддержал свою маму, которую привел на модный суд с целью преобразить ее гардероб к Новому году.

Ведущие проекта с удовольствием погрузились в ностальгию 2000-х – период, когда Иванушки International были в зените славы. Хит за хитом, ежедневные концерты и любовь миллионов поклонниц.

Только вот солисту Кириллу Туриченко вместо любви и преданности от фанатов группы доставались лишь ненависть и проклятия. Музыкант попал в состав в 2013 году, после ухода из группы Олега Яковлева, начавшего сольную карьеру.

«Были даже ситуации неприятные. Но они не сравнятся с тем, как не принимали, допустим, Олега (Олег Яковлев – солист группы с 1998 по 2013 годы, прим.ред) и то, что мне рассказывал Олег и ребята. Но когда я пел, были моменты, когда в меня там что-то кидали. В клубах это был лед чаще всего, говорили, кто это, и просто с ведра в меня бросали», — рассказал артист.

«Не было таких прямых угроз, но были оскорбления, и очень много», — признал певец. И подчеркнул: «Сейчас уже все в порядке, но опять же это благодаря Кириллу и Андрею».

Кирилл Туриченко, между тем, в 2021 году раскрылся для поклонников как настоящий виртуоз, способный исполнять песни любой сложности. Артист в шоу «Маска» на НТВ заново обрел популярность и вышел на совершенно новый уровень.

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