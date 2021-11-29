Редкие кадры: тяжелобольная Маргарита Терехова появилась на новых фото дочери в День матери

Дочь актрисы опубликовала снимки со своей знаменитой родительницей в Сети.

В День матери старшая из наследников актрисы Маргариты Тереховой Анна публично поздравила маму с праздником. Она разместила редкие кадры с тяжелобольной родительницей, перемежая их карточками из семейного архива, когда звезда советского кино была молода.

«Мама, счастье — когда ты рядом! Спасибо за все», — написала дочь.

Поклонники поблагодарили Анну Терехову за возможность увидеть звезду фильмов «Собака на сене» и «Зеркало».

Отметим, что Маргарите Тереховой 79 лет, она много лет страдает от неизлечимого недуга – болезни Альцгеймера. Актриса уже не узнает родных – детей и внуков, не может передвигаться самостоятельно. Всю заботу о ней взяла на себя 51-летняя дочь Анна Терехова.

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