Ниточки треснут от напряжения: чтобы грудь выглядела еще сочнее, Каролина Севастьянова перевернула лиф бикини

Самая красивая гимнастка, по версии журнала Maxim, отдыхает на Карибах.

Звезда отечественной гимнастики, олимпийская чемпионка-2012 Каролина Севастьянова улетела праздновать Новый год и Рождество на Карибское море. Там красавица разместилась на Сен-Бартелеми.

Прекрасная погода, горячие волны и ласковое солнце сделали свое дело – Севастьянова сжалилась над подписчиками и запостила новое фото в бикини.

Гимнастка позировала в бассейне в зеленом крошечном купальнике на ниточках. Чтобы грудь выглядела еще сочнее, Севастьянова перевернула лиф бикини вверх ногами и натянула на пышный бюст. Хотя от такого ракурса тонкие тесемки явно могут треснуть – натянулись до предела.

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