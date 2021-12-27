Узелок прямо в «ложбинке греха»: Каролина Севастьянова сверкнула упругим бюстом в белом лифе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова обратный отсчет до Нового года начала на Карибах. Красотка улетела туда на все каникулы и вернется в Москву уже в следующем году.

Скучать Каролине некогда – райский остров Сен-Бартелеми располагает к высококлассному отдыху. Девушка даже не спешит постить в Instagram свои новые пляжные фото, как это было на Мальдивах, — по всей видимости, сейчас у нее цифровой детокс.

Но ради своих фанатов исключение красотка сделала – она показала себя в новом пляжном образе. Девушка появилась в stories, предъявив крупным планом свои упругие прелести в белом лифе.

Завязанный спереди узел оказался прямо в «ложбинке греха». А следующим кадром Каролина уже показала себя во всей красе.

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