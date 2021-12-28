«Из дома не хочется выходить»: Барановская похвасталась, насколько роскошна ее новогодняя «елочка со смыслом»

Звезда экрана Юлия Барановская постаралась в этом году не просто установить нарядную елку в доме, а сделать ее особенной за счет дополнительного смысла. Собственные цели, намерения и мечты телеведущая вложила, выбирая определенные цвета, игрушки и их размещение на елочке.

Получилась роскошная новогодняя елочка по последним трендам. Барановская призналась в своем микроблоге:

«Просто из дома не хочется выходить, когда у тебя такая красавица! Наша елочка со смыслом. Цвета года – лавандовый, королевский синий – все по рекомендации», — разметила звезда.

Помимо интерьера, Барановская постаралась сделать особенным и фасад особняка. Как он теперь выглядит с праздничной иллюминацией, мы рассказывали здесь.

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