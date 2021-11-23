Разные люди разного возраста: Юлия Барановская показала себя до и после нанесения макияжа

Телеведущая во время сборов на мероприятие решила сделать селфи.

Мы привыкли видеть знаменитостей при полном параде и думаем, что даже дома они выглядят безупречно. Но это не так, селебрити – тоже люди, и многим хочется отдохнуть от обилия косметики. Однако, без макияжа знаменитости показываются редко, так что смелых и честных красоток по пальцам пересчитать.

В этот раз отважилась на «до и после» Юлия Барановская. Девушка собиралась на премию «Женщина года» от журнала Glamour и запечатлела приятные девичьи хлопоты в микроблоге.

Она позировала для селфи без капли косметики на лице, и поклонникам открылись морщинки звезды, отеки и пигментация. Более того, в кадре Юлия казалась будто постаревшей.

Но все эти несовершенства куда-то делись враз, как только к лицу звезды прикоснулась рука мастера. После макияжа Барановская предстала помолодевшей и сияющей.

Ранее без макияжа себя показывали певица Валерия, Наташа Королева, Алла Пугачева, Наталья Водянова.

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