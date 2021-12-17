Утопает в огоньках: Барановская похвасталась, как украсила особняк и двор к Новому году

Каждый день все стремительнее приближает главный праздник зимы, и звезды стремятся поскорее поставить елочку, преобразить интерьер и двор к Новому году. В числе первых это сделал Филипп Киркоров, вслед за ним эстафету подхватили другие знаменитости.

Поставила елочку и телеведущая Юлия Барановская. А теперь похвасталась, как украсила дом снаружи. Особняк звезды экрана теперь утопает в огоньках, растущие во дворе деревья тоже светятся гирляндами, а компанию им составили сказочные фигурки.

Барановская решила снять красоту на видео и разместила кадры в своем микроблоге. Ранее ее коллега, Лера Кудрявцева, тоже демонстрировала результаты преображения своего дома.

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