«Спасибо!»: Брухунова показала, как вежливый сынок Петросяна умеет разговаривать

Сын 76-летнего сатирика Евгения Петросяна от молодой жены Татьяны Брухуновой Ваган растет не по дням, а по часам. В марте 2022 года мальчику исполняется два годика, и он уже многое умеет – самостоятельно любит раскрашивать, танцует и не боится публики.
А еще мальчик активно осваивает родную речь. Как Ваган умеет разговаривать, продемонстрировала мама Татьяна Брухунова у себя в микроблоге.
Она запечатлела на видео, как сынок повторяет за ней названия частей тела игрушки, а также волшебное слово «спасибо». Конечно, получается что-то на малышковом, но ведь все мы родом из детства.
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