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«Не удержать»: Брухунова показала «танцы» сына от Петросяна перед телевизором

Малыш Ваган растет очень активным малышом.

«Не удержать»: Брухунова показала «танцы» сына от Петросяна перед телевизором
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: instagram.com/bruhunova/

В семье 75-летнего сатирика Евгения Петросяна и его пятой жены, 31-летней Татьяны Брухуновой, подрастает сын. Назвали малыша Ваганом и долгое время скрывали, что стали родителями. Но время пришли, и мама с папой рассекретили наследника, и теперь Татьяна изредка показывает кроху поклонникам в соцсетях.

Молодая мамочка не стремится светить личико Вагана, но многие поклонники убеждены, что он — копия Татьяны. Кроме того, известно, что он — длинноволосый брюнет. Также мальчик растет очень подвижным и любознательным. Брухунова показала, как сынок смотрит концерт по телевизору и сам пританцовывает при этом.

«Молодое поколение не удержать», — написала Брухунова.

Позже девушка отметила, что сынок невероятно активный — он, кажется, уже готов побежать, поставь только его на ножки. Да и сама мама признавалась, что Ваган уже может стоять с опорой.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

А недавно Татьяна показывала, как купается сынок. Она запечатлела малыша в ванне с пеной.

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