«Не расстается!»: Брухунова показала, что сынок Петросяна обзавелся новым плюшевым любимчиком

Малыш Ваган раньше обожал медвежонка, а теперь переключился на более красочного товарища.

Наследнику Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Вагану на днях исполняется 1 год и 9 месяцев. Мама с папой его оберегают от публичности, нигде кроме своих микроблогов не показывая.

Поклонникам известно, что мальчик растет копией своей мамочки, не стесняется сцены, а также обожает танцевать, рисовать и играть с медведем. Но с недавних пор у Вагана появилась новая любимая игрушка. Татьяна Брухунова запечатлела сынишку в обнимку с поросенком.

«С поросенком не расстается!», — написала молодая мамочка.

До этого Ваган дружил исключительно с большим медведем, который был буквально с него ростом. Теперь же кроха переключился на более яркого товарища.

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