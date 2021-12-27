Конкурирует с Рудовой: Самбурская в розовом бикини продемонстрировала внушительные округлости

Актриса решила посоперничать с Натальей Рудовой после ее серии в купальниках.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская нечасто радует фанатов снимками в бикини. Но в новых публикациях красотка решила исправить это и засняла себя в розовом бикини.

Оказалось, что это – ответ подруге, актрисе Наталье Рудовой, на ее регулярные stories с демонстрацией идеальной фигуры в купальнике – девушка всю осень активно худела и хвасталась плоским животиком.

«А то невозможно уже видеть твой идеальный пресс», — подчеркнула Самбурская, позируя в бикини.

Купальник красиво подчеркнул пышные округлости актрисы и ее точеный силуэт. Кто в этой конкурентной борьбе за звание самой стройной и сексуальной красотки победил, решать поклонникам.

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