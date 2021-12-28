«Покорила всех!»: Туктамышева показала подарок от поклонников, взбудораживший целый стадион на Чемпионате

Фигуристка выступила на главном турнире страны под нескончаемую бурю оваций и восторгов, и стала обладательницей роскошного сюрприза.

Елизавета Туктамышева до сих пор под впечатлением от Чемпионата России по фигурному катанию, состоявшегося в минувший уикенд в Петербурге. 25-летняя звезда льда не смогла попасть в тройку финалистов, зато взорвала стадион своим выступлением – дворец просто зашелся в экстазе, когда на арену вышла «императрица».

После проката Туктамышевой преподнесли подарок, который взбудоражил буквально всех — стадион ликовал. Елизавета стала обладательницей собственного портрета, где изображена с короной на голове. Неожиданный и лестный сюрприз она показала во всей красе у себя в микроблоге.

«Это я, мой любимый тренер и картина, которая покорила всех!», — подписала кадр фигуристка.

Подопечная Алексея Мишина, напомним, еще сохраняет шанс на попадание в олимпийскую сборную. Ранее стало известно, что сказала Елизавета Туктамышева после того, как весь пьедестал на Чемпионате заняли юные воспитанницы Этери Тутберидзе.

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