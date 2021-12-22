«Мы сделали все, что могли»: Этери Тутберидзе обвинила Евгению Медведеву во лжи

Заслуженный тренер России также пояснила, почему на прокаты фигуристка в свое время вышла в слабом виде. По ее словам, Евгения в этом виновата сама.

Этери Тутберидзе является одним из самых известных тренеров по фигурному катанию в России. За ее работой следит Татьяна Тарасова. Она не раз восхищалась подопечными наставницы.

Этери воспитала плеяду олимпийских чемпионок. Поэтому многие удивились, когда Евгения Медведева перешла от нее к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Эту ситуацию вспомнили в студии передачи «Пусть говорят».

Тутберидзе призналась, что она не только не смирилась с переходом фигуристки, но и считает это слово не подходящим, так как у нее не было выбора. По ее словам, фигуристка ее своим поступком не обидела. При этом тренер публично уличила бывшую подопечную во лжи.

«У нее интервью было, где она сказала, что она нас умоляла оставить программу первоначальную, которая была поставлена. Это неправда. Она вышла со льда в Братиславе, надевая чехлы, сказала мне: «Я больше эту программу не поеду». Я уже из самолета позвонила Даниилу Глейхенгаузу и сказала, что нужно делать что угодно, но ставить программу», — отметила Этери.

По ее словам, Даниил был возмущен. Он отметил, что программа еще не обкатана, так как Женя не готовилась к сезону, а ездила на японские шоу все лето.

«Мы вышли на прокаты в очень слабом виде. Дальше игра с весом, потому что кто-то сказал Жене, я даже знаю кто, что она выглядит анорексичкой и у нее будут маленькие компоненты, несмотря на то, что у Жени тогда уже были десятки. Она начала намеренно отпускать вес, тогда пошли недокруты и стрессовый перелом кости. Мы сделали все, что могли в предложенных обстоятельствах», — добавила Тутберидзе.

Напомним, что в этом году Медведева впервые приняла участие в «Ледниковом периоде». Она выступает в паре с Даней Милохиным. Многие судьи восхищаются этой парой. Более того, поклонники подозревают, что спортсменку и блогера теперь связывают романтические отношения.

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