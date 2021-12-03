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«Обидно»: что сказала фигуристка Туктамышева после того, как финал Гран-при в Японии отменили

24-летняя фигуристка должна была вылетать в Страну восходящего солнца на днях.

«Обидно»: что сказала фигуристка Туктамышева после того, как финал Гран-при в Японии отменили
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Очередные вспышки коронавируса, в том числе нового высокозаразного штамма, внесли свои коррективы в график проведения соревнований. Стало известно, что финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был состояться с 9 по 12 декабря в японском городе Осака, был отменен.

После того, как об отмене стало известно, прославленная фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась у себя в микроблоге об этом.

«Через пару дней мы должны были вылетать в Японию.
Обидно, что отменен финал Гран-при. И потому что финал, и потому что люблю поездки в эту страну. Но буду это расценивать как возможность перевести дух», — написала Туктамышева.

Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Ее наставник, тренер Алексей Мишин в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» назвал отмену и вовсе «серьезным ударом», хотя она и не стала неожиданной – все к тому и шло, Япония закрыла границы еще в ноябре.

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