«Мама придумывала что-то постоянно, мне не нравилось»: Иван Ургант рассказал, как в детстве праздновал Новый год

Телеведущий Иван Ургант признался, что срезать ножницами подарки считал для себя унизительным.

Популярный ведущий Первого канала, шоумен Иван Ургант рассказал о некоторых традициях празднования Нового года в его родительской семье.

По словам знаменитости, его мама старалась привнести какую-то изюминку. Но ребенком Иван Ургант совершенно не мог оценить стараний близкого человека.

«Помню, что моя мама придумывала что-то постоянно. Надо было с закрытыми глазами снимать развешенные на нитке подарки. И мне это очень не нравилось. Как-то унизительно – ты идешь, ничего не видя, с этими ножницами идиотскими и срезаешь ненужную тебе расческу», — рассказал Иван Ургант.

Телеведущий признался, что сам никогда не дарит подарков своим детям на Новый год. Ведь на это есть Дед Мороз. Все просто!

«Я вообще не дарю детям никаких подарков. Подарки детям дарит Дед Мороз и кладет их исключительно под елку. И дарит он то, что дети пишут в записках. Которые, они кладут в морозильник, конечно. А куда еще? Не в сервант же? Туда я кладу деньги», — поделился Иван Ургант в беседе с «Комсомольской правдой».

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