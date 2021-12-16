Дождались: Антон Богданов представил «Елки-8» с Бузовой, Киркоровым и Ургантом

Полюбившаяся многим новогодняя комедия «Елки» снова в прокате. Восьмую часть картины снял актер и режиссер Антон Богданов, известный многим по роли Антохи в «Реальных пацанах».

В новых «Елках» на экраны вернутся старые знакомые — Боря и Женя, а в новогодних передрягах вместе с ними окажутся новые герои.

На премьерном показе картины Антон Богданов отметил, что у него дома стоит искусственный символ Нового года.

«Живую жалко. У меня такая авторская елка. А живую можно наряжать ту, которая стоит за городом», — сказал Богданов.

В новых «Елках» зрители увидят Ольгу Бузову, Филиппа Киркорова, Ивана Урганта, Сергея Светлакова и других звезд. В широкий прокат комедия выходит 16 декабря.

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