«Попытаюсь убить»: Елизавета II едва не стала жертвой 19-летнего британца

Злоумышленник проник на территорию Виндзорского замка, где живет королева Елизавета II. В тот момент Ее Величество с сыном, принцем Чарльзом, и невесткой, герцогиней Камиллой, отмечали Рождество.

19-летний британец был задержан практически сразу после того, как оказался на охраняемой территории, куда он попал, перемахнув через ограждение по веревочной лестнице. У него был обнаружен арбалет.

«Этот человек был задержан и прошел оценку состояния психического здоровья. После этого он был принудительно помещен в больницу», — сообщили Daily Mail в полиции Лондона.

Позже в распоряжении The Sun появилось видео, на котором запечатлен подозреваемый. Он опубликовал кадры в соцсети буквально за 20 минут до проникновения на территорию замка. 19-летний парень был в черной одежде и маске на лице, а голос намерено исказил.

«Мне очень жаль. Прошу прощения за то, что я сделал и за то, что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету. Это месть тем, кто погиб в бойне в Джаллианвала Баг в 1919 году», — сказал подозреваемый.

Выяснилось, что задержанным оказался Джасвант Сингх Чайл из Саутгемптона. Полиция уже провела обыск в доме, где живет его семья.

К слову, арбалеты в Великобритании легко купить в Интернете. Для ношения этого вида оружия не требуется лицензия или регистрация.

Добавим, что проникновения на территорию Виндзорского замка — не редкость. Самый громкий инцидент произошел в 1982 году, когда безработный Майкл Фэган прошел в спальню Елизаветвы II и даже разговаривал с ней десять минут. За это время он успел попросить у Ее Величества сигарету. К слову, эту историю воссоздали в сериале «Корона».

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