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Старались для Лизы и Гарри: Алла Пугачева и Максим Галкин закатили грандиозный салют на всю деревню Грязь

Примадонна и шоумен порадовали детей, устроив масштабное празднование Нового года.

Старались для Лизы и Гарри: Алла Пугачева и Максим Галкин закатили грандиозный салют на всю деревню Грязь
Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

На католическое Рождество в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина было шумно и весело, детский смех десятков школьников наполнил собой особняк. Это в гости на праздник пришли одноклассники Лизы и Гарри Галкиных – звездные родители решили подарить наследникам вечеринку со сверстниками прямо у себя дома.

Аниматоры, тематические конкурсы и сказочные истории, квесты и конкурсы, а также богато уставленный лакомствами праздничный стол – как прошел праздник, Максим Галкин показал у себя в микроблоге.

Увенчал детскую вечеринку грандиозный фейерверк, масштаб которого смело может превзойти салют любого провинциального города за Уралом. Мерцающие огоньки видно было далеко за пределами особняка Галкина, так что соседи в деревне Грязь тоже смогли насладиться сказочным зрелищем в небе.

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