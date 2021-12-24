В роскошных интерьерах замка: Галкин показал дочь в апельсиновом костюме за занятием по английскому

Лиза Галкина учит иностранный язык с братом в режиме онлайн.

Максим Галкин показал поклонникам видео, на котором в шутливой форме, пародируя речь Николая Дроздова, продемонстрировал, как его дочь Лиза и сын Гарри занимаются английским языком.

Оказалось, что наследники артиста и Аллы Пугачевой предпочитают онлайн-занятия у компьютера с носителями речи. С ними напрямую общаются педагоги из Канады.

Лиза Галкина выглядела на уроке очень заметно благодаря мандариновому костюму. Девочка заплела свои длинные волосы в русскую косу и очень внимательно слушала, что ей говорят с экрана.

Отметим, что дети артистов также изучают с педагогом из Франции французский язык. Они уже вполне сносно могут общаться на нем, петь песни и читать стихи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.