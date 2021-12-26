«По полной программе!»: Слава в сверкающем платье из золота появилась на празднике дочери

Исполнительница Слава разместила в последних Stories личного микроблога ролик с дня рождения младшей дочери Антонины. На торжестве знаменитость предстала в золотистом платье с крупными пайетками.

Слава в платье-рубашке длиной макси собрала волосы и встала на каблуки. В таком образе артистка поздравляла свою малышку, которой исполнилось 10 лет.

Отметим, недавно телеведущая Ксения Бородина тоже устроила для младшего ребенка грандиозную вечеринку с дизайнерским тортом и звездными гостями.

Что касается праздника Антонины Данилицкой, тут тоже было немало знаменитостей. Так, телеведущая Юлия Барановская приехала поздравить дочь подруги в платье-сарафане. А певица Любовь Успенская подарила живое выступление имениннице.

«Скоро большой праздник, будем отмечать юбилей по полной программе! Все выложу, все покажу! Люблю вас, спасибо вам всем огромное за море теплых, искренних слов поздравлений! Мы с Тоней все читали», – отметила ранее Слава.

Напомним, недавно певица Слава поздравила с персональным праздником Эмина Агаларова.

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