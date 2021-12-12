«Почему не мой?!»: певица Слава игриво поздравила Эмина с днем рождения

12 декабря свой день рождения отмечает известный певец и предприниматель Эмин Агаларов. В 2021 году артисту исполнило 42.
Многие звезды российской эстрады адресовали имениннику поздравительные слова. А певица Слава сделала это с игривыми нотками.
«Эмин! Самый красивый, самый любимый, самый добрый! Мужчина! Но почему не мой?!» — написала она в Instagram.
Артистка отметила, что у Эмина прекрасные дети, которые являются его главной мотивацией на каждый день. Она пожелала семье певца счастья и здоровья, а ему самому — неиссякаемого вдохновения.
«Ты достоин быть успешным и счастливым! Хотел поблагодарить твоих родителей, что ты вырос с правильными принципами, собственным взглядом на жизнь и всегда держишь слово! Это в современном мире так важно», — присоединился к поздравлениям Филипп Киркоров.
Напомним, что Эмин помимо творческой карьеры является вице-президентом группы компаний Crocus Group, владеющей концертным залом Crocus City Hall, в котором выступают многие отечественные звезды.
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