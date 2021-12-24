«Какая принцесса получилась»: Слава поздравила с юбилеем младшую дочь

Тоня Данилицкая позировала в короне в день рождения рядом с родными.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Славы появилась фотография знаменитости с дочерьми и мужем Александром Данилицким.

Певица, ее избранник и старшая дочь нежно обнимали малышку Тоню – младшую наследницу Славы. Антонина в белоснежном платье с сеткой и короной на голове держала в руках праздничный букет.

«С днем рождения, с первым юбилеем, 10 лет! Наш маленький долгожданный человек, наша Тонечка! Наше, мое счастье, моя любовь. Принимаем поздравления! Уже совсем взрослые! Смотрите, какая принцесса получилась», – поздравила Слава младшую дочь.

«Все девочки с одним лицом», «Красотка, как и мама!», – написали поклонники Славы.

Отметим, что Слава находится в браке с бизнесменом Анатолием Данилицким более 18 лет. От этого союза и родилась младшая дочь артистки – Антонина.

Напомним, ранее исполнительница Слава разрыдалась от неожиданности на шоу «Дуэты». Артистка не думала, что ее старшая дочь Александра примет участие в этом музыкальном проекте.

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