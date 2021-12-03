«Рецепт вполне новогодний»: Кожевникова запекла утку в глазури с апельсинами и яблоками

Вечером 3 декабря актриса Мария Кожевникова поделилась с поклонниками, что приготовила на ужин утку в глазури с апельсинами и печеными яблоками.

«Получилось очень вкусное и ароматное блюдо. Рецепт несложный и вполне новогодний», — пишет 37-летняя артистка и политик в Instagram.

Ингредиенты:

две утиные ножки,

два-три апельсина,

два-три яблока,

мед, лимон, соль и перец.

Утиные ножку нужно посолить, поперчить и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Затем режем апельсины на дольки, а яблоки на две половинки. Выкладываем на дно формы для запекания апельсины, на них утку, а рядом яблоки. Ставим в духовку на 45 минут на 180 градусов.

Пока утка запекается, готовим глазурь. Необходимо смешать мед и сок половинки лимона. Этим соусом поливаем утку и фрукты за 10 минут до готовности.

Мария также поделилась кулинарным лайфхаком: запекать утку нужно из расчета 30 минут на полкилограмма.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.