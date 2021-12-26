«Будет в папу?»: Лиана Шульгина запечатлела музыкальные игры мужа и дочери

В одной из последних Stories личного микроблога жены молодого предпринимателя Арсения Шульгина – Лианы – появилась запись с участием ее дочери Селин. Малышка играла на виртуальных клавишах на папином телефоне.

Отметим, что младший сын певицы Валерии в детстве и подростковом возрасте занимался музыкой. Арсений даже выступал на концертах своей родительницы. Однако позже Шульгин захотел связать свою жизнь с предпринимательским делом и оставил музыкальную профессию.

Теперь Арсений играет на фортепиано только на домашних праздниках, а также развлекает маленькую дочь с помощью звуков клавиш.

К слову, Селин нравится, как звучит музыкальный инструмент. Недавно девочка сама попробовала исполнить мелодию. И незнание нотной грамоты не помешало девочке.

«Интересно, будет в папу?», – задумалась Шульгина, наблюдая за музыкальными играми мужа и дочки.

Напомним, ранее бабушка малышки Селин восхитилась умилительными стараниями внучки. Шульгина пыталась выговорить слово «ананас». А певица Валерия вспомнила, что ее муж Иосиф Пригожин выступал в шоу «Маска» в костюме Ананаса.

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