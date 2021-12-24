«Сладенькая наша»: Валерия восхитилась внучкой, которая училась разговаривать

Малышка заострила внимание на изображении ананаса, а ее бабушка нашла в этом особый знак.

Исполнительница Валерия опубликовала на личной странице в Instagram ролик с участием внучки Селин. Малышке первого января следующего года исполнится год. Поэтому девочка активно учится разговаривать.

Няня Селин Шульгиной показывала рисунки малышки, а внучка Валерии называла изображения. Особенно дочери бизнесмена Арсения Шульгина понравился ананас.

Селин несколько раз повторила название экзотического фрукта. Бабушка девочки умилялась при виде стараний Селин. Также Валерия вспомнила, что ананас является знаковым предметом для их семьи.

Все дело в том, что еще недавно под маской Ананаса выступал муж Валерии — Иосиф Пригожин. Продюсер принял участие в шоу «Маска».

«Я посмотрела это видео уже раз сто. Сладенькая наша, любимая девочка! «Ананас» — казалось бы, не самое важное слово в обиходе, но, учитывая проект «Маска», ассоциация с ближайшими родственниками возникает самая непосредственная», — отметила Валерия.

Напомним, ранее невестка Валерии запечатлела малышку Селин возле украшенной к Новому году елки. Девочка улыбалась в объятиях молодой мамочки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.