Сливочная мода: Лиана Шульгина в дутом светлом комплекте вышла на каток

Жена бизнесмена Арсения Шульгина — Лиана Шульгина — разместила на личной странице в Instagram снимок с ГУМ-катка. Примечательно, что знаменитость поддержала тренд на дутые куртки во время зимнего досуга.

Шульгина облачилась в укороченный пуховик кремового цвета. К нему Лиана подобрала брюки из такой же ткани. Лиана дополнила костюм люксового бренда вязаной шапкой этого же модного дома.

Невестка исполнительницы Валерии выпустила из-под шапки Gucci небрежно завитые локоны.

«Самое сказочное время года! Время перемен, новых событий. Эта новогодняя атмосфера. Волшебство так и витает в воздухе», — призналась Шульгина.

«Какой у вас классный костюм!», «Лиана, какая же вы стильная красавица», «Сказочно красиво, а Лиана, как всегда, прекрасна», — написали поклонники Шульгиной в комментариях под фото.

Напомним, ранее дочка Лианы Шульгиной научилась выговаривать слово «ананас». Бабушка малышки осталась в восторге от стараний Селин. Певица Валерия призналась, что пересмотрела умилительный ролик сто раз.

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