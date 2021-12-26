«Я счастливая женщина»: Илана Юрьева благодарна мужу за поддержку

Актриса Илана Юрьева отметила, что не переживает по поводу сокращений гастролей «Уральских пельменей». Поскольку ее семью обеспечивает муж.

Отметим, что Юрьева в апреле 2015 года подарила дочь Диану своему второму мужу – предпринимателю Дмитрию Дылдину.

Бизнесмен сделал артистку счастливой. Илана не беспокоится о финансах, а просто занимается любимым делом.

«Я счастливая женщина, могу не переживать о ежемесячных доходах. Я знаю, что мой ребенок будет сыт, за что спасибо моему мужу Диме. Он обеспечивает семью, а я развиваюсь и занимаюсь тем, что меня вдохновляет», – призналась Юрьева.

Помимо выступлений в составе «Уральских пельменей», Илана создала свой продукт по уходу за волосами.