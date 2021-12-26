«Я счастливая женщина»: Илана Юрьева благодарна мужу за поддержку

Актриса Илана Юрьева отметила, что не переживает по поводу сокращений гастролей «Уральских пельменей». Поскольку ее семью обеспечивает муж.
Отметим, что Юрьева в апреле 2015 года подарила дочь Диану своему второму мужу – предпринимателю Дмитрию Дылдину.
Бизнесмен сделал артистку счастливой. Илана не беспокоится о финансах, а просто занимается любимым делом.
«Я счастливая женщина, могу не переживать о ежемесячных доходах. Я знаю, что мой ребенок будет сыт, за что спасибо моему мужу Диме. Он обеспечивает семью, а я развиваюсь и занимаюсь тем, что меня вдохновляет», – призналась Юрьева.
Помимо выступлений в составе «Уральских пельменей», Илана создала свой продукт по уходу за волосами.
«В данный момент гастроли проходят в штатном режиме. Иногда мы отрабатываем отмененные в пандемию концерты. Мой доход — это гастроли, проведение мероприятий, съемки, Instagram, мой продукт (серия ухода для волос», – добавила Юрьева в разговоре с Cosmo.ru.
Напомним, ранее Илана Юрьева объяснила, почему больше не общается с бывшей подругой Юлией Михалковой.
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