Звезда «Уральских пельменей» объяснила, почему больше не дружит с Юлией Михалковой

Илана Юрьева хотела чаще видеться с коллегой, но та отдалилась.

Актриса юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева рассказала, почему больше не общается с бывшей подругой и коллегой Юлией Михалковой.

Юрьева с сожалением говорит об утрате близкой связи с Михалковой.

«К Юлии я всегда относилась очень хорошо, хотела с ней общаться и дружить. Мечтала, что, когда Юлия переедет в Москву, мы будем чаще встречаться — завтракать на Патриках, например. Но, мне кажется, что она обиделась на наш коллектив, такие мои предположения. Юлия ни с кем не общается из участников шоу «Уральские пельмени». К сожалению!»

По словам Юрьевой, в жизни Михалковой наступил новый этап. Артистке захотелось вычеркнуть из жизни людей из прошлого и завести других друзей.

«Если мы с Юлей встречаемся на каких-то мероприятиях, то мы обнимаемся, целуемся и общаемся. Но в обычной жизни мы не подруги», – добавила Илана в беседе с Cosmo.ru.

Напомним, ранее Илана Юрьева рассказала о своем псевдониме.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.