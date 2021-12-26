Звезда «Уральских пельменей» объяснила, почему больше не дружит с Юлией Михалковой

Актриса юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева рассказала, почему больше не общается с бывшей подругой и коллегой Юлией Михалковой.
Юрьева с сожалением говорит об утрате близкой связи с Михалковой.
«К Юлии я всегда относилась очень хорошо, хотела с ней общаться и дружить. Мечтала, что, когда Юлия переедет в Москву, мы будем чаще встречаться — завтракать на Патриках, например. Но, мне кажется, что она обиделась на наш коллектив, такие мои предположения. Юлия ни с кем не общается из участников шоу «Уральские пельмени». К сожалению!»
По словам Юрьевой, в жизни Михалковой наступил новый этап. Артистке захотелось вычеркнуть из жизни людей из прошлого и завести других друзей.
«Если мы с Юлей встречаемся на каких-то мероприятиях, то мы обнимаемся, целуемся и общаемся. Но в обычной жизни мы не подруги», – добавила Илана в беседе с Cosmo.ru.
Напомним, ранее Илана Юрьева рассказала о своем псевдониме.
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