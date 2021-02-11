«Моя гимнастка»: пятилетняя дочь Иланы Юрьевой из «Уральских пельменей» села на шпагат

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram разместила снимок своей пятилетней красавицы-дочери Дианы. Девочка продемонстрировала прекрасный шпагат. Как известно, наследница звезды растет очень разносторонним ребенком, от которой мать без ума. Она, к примеру, великолепно рисует. Илана водит наследницу на различные секции.

«Моя гимнастка», — подписала кадр Илана Юрьева.

Напомним, что дочь актриса родила в 2015 году от своего второго мужа Дмитрия Дылдина. Ранее она состояла в отношениях с бизнесменом Антоном Юрьевым. Пара была вместе недолгое время.

Добавим, что Илана Юрьева после ухода из «Уральских пельменей» Юлии Михалковой стала лидером команды. Точнее, ее женской части. При этом не так давно она призналась, что не общается с бывшей подругой, которая пустилась в свободное плавание. Как говорила Юрьева, они очень дружны с другой девушкой из команды Ксенией Корневой.

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