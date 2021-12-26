«Ориентировалась на Анжелику Варум»: Наталья Подольская рассказала, как менялся ее стиль

Наталья Подольская ответственно подходит к собственным выступлениям, в том числе и внешнему виду на концертах. Знаменитость отметила, что ее стиль сильно менялся со временем.

Артистка вспомнила, как в начале своей карьеры все образы собирала самостоятельно. Потом Подольская стала ориентироваться на коллег:

«Был период, когда я ориентировалась на Анжелику Варум и предпочитала платья в пол. Помню, с нетерпением ждала ее выхода на сцену, чтобы рассмотреть наряд. Позже мы подружились, у нас были дуэты, для которых мы совместно подбирали гармоничные образы».

Свою лепту в имидж Натальи внесли ее дети. Материнство преобразило Подольскую.

«Как ни странно, я перешла на мини. Активные тренировки дали свои плоды, мне захотелось показывать свою фигуру. На мой взгляд, внешний вид артиста — это его инструмент, поэтому внешности я уделяла и уделяю большое количество внимания. Сейчас я вдруг полюбила брюки. Мне нравится, как они стройнят и удлиняют ноги», – призналась Подольская в беседе с Cosmo.ru.

Напомним, ранее Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым купили просторную квартиру для своих детей.

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