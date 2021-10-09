«Не вижу Татьяну среди мертвых»: Азиза считает, что Прохор Шаляпин всех обманул

Артистка Азиза считает, что Прохор Шаляпин инсценировал смерть Татьяны Дэвис.

Азиза называет себя экстрасенсом. Певица благодаря своим силам взглянула на мир мертвых и не нашла там Дэвис.

«Подписалась под ковид с летальным исходом. Умерла, так умерла! А сама жива-здорова. Ходит сейчас по своим привычным тропам и любимым магазинам», — отметила певица.

Азиза подчеркнула, что Прохор женился на Татьяне исключительно из корыстных побуждений. Исполнительница ссылается на список экс-возлюбленных артиста. Все бывшие Шаляпина — состоятельные дамы. Азиза уверена, что Шаляпин видит в женах лишь тугие кошельки.

«Помимо артистического дара, я обладаю даром ясновидения. Не вижу Татьяну среди мертвых. Не вижу! Хорошо понимаю Прохора Шаляпина: он всегда хотел удачно жениться. Ничего плохого в этом не вижу. Его, наверное, мало интересует богатая душа избранницы, так как он сам духовно не беден. Прохора интересует больше материальное состояние: все его избранницы прекрасно об этом знали», — заявила Азиза в sobesednik.ru

Напомним, ранее Прохор Шаляпин обещал женится на певице Ирине Аллегровой. По словам журналиста Дениса Журавлева, в 2007 году исполнитель спел дуэтом с «шальной императрицей» и хотел сделать ее своей женой.

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