«Считали каждую копеечку»: Ирина Безрукова рассказала о трудном детстве

Артистка воспитывалась бабушкой, которой тяжело было обеспечивать маленькую Ирину и ее сестру.

Бывшая жена Сергея Безрукова — Ирина Безрукова — разместила на личной странице в Instagram архивное фото и оставила историю о своем непростом детстве. Знаменитость призналась, что мечтала разбогатеть.

Безрукова росла без родителей. Бабушка, которая воспитывала будущую артистку, получала очень маленькую зарплату. И Ирина думала, что станет счастливой, когда разбогатеет.

«Ради нас бабушке пришлось переехать из деревни в город. Ей все это очень сложно давалось, особенно обеспечивать нас. С работой было туго. Ей удалось устроиться дворником. Зарплата, сами понимаете, была мизерная. Помню, как мы считали каждую копеечку до следующей бабушкиной зарплаты», — вспомнила Ирина.

Однако позже актриса поняла, что счастье далеко не в деньгах.

«Но увы… На самом деле это так не работает. Можно сколько угодно мечтать о том, как вы прекрасно заживете с определенным количеством денег. Но если вы не научились радоваться тому, что имеете сейчас, то и с деньгами у вас этого не выйдет», — призналась Безуркова.

Напомним, ранее Ирина Безрукова поделилась рецептом стерляди в травах.

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