«Я уеду жить в Лондон»: Григорий Лепс покинул Россию после расставания с женой

Певец восстанавливается после семейного скандала в Европе в компании молодой спутницы.

Исполнитель хита «Рюмка водки» Григорий Лепс пытается оправиться от развода и последних скандалов на вилле в Италии. Там знаменитость встречается с девушкой.

Оказалось, что певец после развода с Анной Шаплыковой решил навестить дочь от первого брака. 37-летняя Инга Лепс родилась в семье Григория Лепса и Светланы Дубинской, с которой артист познакомился во время учебы в Сочинском музыкальном училище.

«Я уеду жить в Лондон», – пел Лепс и покинул Россию.

Лепс после расставания с первой женой толком не общался с ней. А вот дочке артист всегда помогал материально и поддерживал общение с наследницей.

Он помог Инге поступить в Лондон, где Лепс получила степень бакалавра журналистики и степень магистра истории искусств.

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А в Нью-Йорке Инга стала дипломированной актрисой. Широкую известность дочери Григория Лепса принесла роль в клипе Diplо. Ролик в Сети посмотрели чуть меньше четырех миллионов человек.

Напомним, ранее стало известно, с кем отдыхала на Мальдивах бывшая жена Григория Лепса.

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