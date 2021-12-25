«Я уеду жить в Лондон»: Григорий Лепс покинул Россию после расставания с женой

Исполнитель хита «Рюмка водки» Григорий Лепс пытается оправиться от развода и последних скандалов на вилле в Италии. Там знаменитость встречается с девушкой.
Оказалось, что певец после развода с Анной Шаплыковой решил навестить дочь от первого брака. 37-летняя Инга Лепс родилась в семье Григория Лепса и Светланы Дубинской, с которой артист познакомился во время учебы в Сочинском музыкальном училище.
«Я уеду жить в Лондон», – пел Лепс и покинул Россию.
Лепс после расставания с первой женой толком не общался с ней. А вот дочке артист всегда помогал материально и поддерживал общение с наследницей.
Он помог Инге поступить в Лондон, где Лепс получила степень бакалавра журналистики и степень магистра истории искусств.
А в Нью-Йорке Инга стала дипломированной актрисой. Широкую известность дочери Григория Лепса принесла роль в клипе Diplо. Ролик в Сети посмотрели чуть меньше четырех миллионов человек.
Напомним, ранее стало известно, с кем отдыхала на Мальдивах бывшая жена Григория Лепса.
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