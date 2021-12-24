Прибыль и убытки: сколько зарабатывает Григорий Лепс на очках, ювелирке и продюсировании

Как ранее стало известно, Григорий Лепс и его теперь уде бывшая жена Анна Шаплыкова владеют недвижимостью и автомобилями на общую сумму более миллиарда рублей. Несколько квартир в центре Москвы, особняки в Подмосковье, земельные участки и люксовые автомобили.

Помимо творчества, а за корпоратив Лепс получает порядка десяти миллионов рублей (в Новый год до 15 млн), у артиста есть еще ряд бизнес-проектов.

Так, продюсерский центр за прошлый год показал убытки на 1,6 млн рублей. Именная оптика Лепса ушла в минус на 2,5 млн. Прибыльным оказался только ювелирный дом GL Jewelry. Его прибыль составила 3,2 млн рублей. К слову, этот бизнес артист отписал бывшей жене. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что кроме собственного бизнеса, Лепс открывал ряд точек общепита в компании с Эмином Агаларовым.

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