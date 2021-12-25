«Ловите парочку лайфхаков»: Ляйсан Утяшева рассказала, как «облегчить» салат Оливье

Жена артиста Павла Воли – Ляйсан Утяшева – разместила на личной странице в Instagram советы по приготовлению салата Оливье. Знаменитость знает, как сделать традиционное новогоднее блюдо полезнее.

Утяшева следит за своей фигурой. И новогодний стол сервирует с заботой о своих красоте и здоровье. Именно поэтому Ляйсан поделилась несколькими лайфхаками по «облегчению» салата Оливье.

«Этот салат не нуждается в представлении… Кто-то добавляет в него яблоко, кто-то — свежие огурцы, кто-то использует в качестве новогодней подушки, а кто-то боится поправиться из-за него. Ловите парочку лайфхаков, как «обезопасить» свой Оливье», – заявила Утяшева.

Гимнастка посоветовала поэкспериментировать с заправкой.

«Можно приготовить майонез самостоятельно из яиц, лимонного сока и оливкового масла», – предложила Ляйсан.

Также телеведущая назвала легкую версию известного салата. Сама Утяшева любит есть именно так – с оливковым масло.

А еще спортсменка рекомендует выбирать для салата низкокалорийное мясо. Ляйсан Утяшева использует индейку.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева обучила блогера Карину Кросс готовить овощной суп-пюре.

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