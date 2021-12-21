Ляйсан Утяшева научила Карину Кросс готовить овощной суп-пюре

В новый выпуск своего YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшева пригласила блогера Карину Кросс. Узнав, что ее гостья не умеет готовить, известная гимнастка предложила ей очень простой и быстрый рецепт овощного супа-пюре.
Ингредиенты:
- один кабачок;
- две картофелины;
- одна морковь;
- одна луковица;
- 200 граммов тыквы;
- 200 граммов капусты брокколи;
- тыквенные семечки;
- сливочное масло;
- соль, перец и специи — по вкусу.
Сначала все ингредиенты нужно порезать. Затем кабачок, брокколи, тыкву и морковь отправляются в кипящую воду на 20 минут. А картошку и лук необходимо потушить в сковороде с водой и сливочным маслом.
Затем все вместе отправляется в блендер и перемалывается в пюре, туда же следует добавить немного воды из кастрюли, в которой варились овощи. Кстати, в шоу Ляйсан и Карина не смогли запустить блендер, потому что он оказался не включен в розетку.
При подаче на стол добавляются специи и тыквенные семечки.
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