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Ляйсан Утяшева научила Карину Кросс готовить овощной суп-пюре

Рецепт оказался довольно простым.

Ляйсан Утяшева научила Карину Кросс готовить овощной суп-пюре
Карина Кросс отметила, что суп Ляйсан Утяшевой получился очень вкусным. Фото: кадр из видео YoyTube-канала «Ляйсан Утяшева».

В новый выпуск своего YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшева пригласила блогера Карину Кросс. Узнав, что ее гостья не умеет готовить, известная гимнастка предложила ей очень простой и быстрый рецепт овощного супа-пюре.

Ингредиенты:

  • один кабачок;
  • две картофелины;
  • одна морковь;
  • одна луковица;
  • 200 граммов тыквы;
  • 200 граммов капусты брокколи;
  • тыквенные семечки;
  • сливочное масло;
  • соль, перец и специи — по вкусу.

Сначала все ингредиенты нужно порезать. Затем кабачок, брокколи, тыкву и морковь отправляются в кипящую воду на 20 минут. А картошку и лук необходимо потушить в сковороде с водой и сливочным маслом.

Затем все вместе отправляется в блендер и перемалывается в пюре, туда же следует добавить немного воды из кастрюли, в которой варились овощи. Кстати, в шоу Ляйсан и Карина не смогли запустить блендер, потому что он оказался не включен в розетку.

При подаче на стол добавляются специи и тыквенные семечки.

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