«Меня все тянет туда — в пропасть»: Воля признался, что у него в браке с Утяшевой нет ничего своего

Как отметил шоумен, в семье с гимнасткой у них все общее.

Шоумен Павел Воля в сольном концерте на Comedy Club в эфире ТНТ заявил, что у него с женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой в семье все общее.

«У меня двое детей. Все время в этом моменте осекаюсь. У нас двое детей. У меня есть жена и у нас двое детей. Не могу уже десять лет привыкнуть к тому, что у меня нет ничего своего. Все наше. Все общее». Павел Воля

Как отметил Павел Воля «нет никакого мы». При этом он тут же осекся. «Нет никакого ты. Меня все тянет туда — в пропасть. На всякий случай. Ляйсан, я люблю тебя. Из моего у меня есть только работа, на которой я получаю нашу зарплату», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе уже десять лет. У них двое детей. Сын Роберт и дочь София.

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