«Чувствую себя старой бабушкой»: Алина Загитова призналась, почему не чувствует себя на свой возраст

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в свои 19 лет не всегда может похвастаться беззаботной молодостью. Знаменитость привыкла работать и даже новогодние праздники проведет на льду.

Именно поэтому Алина частенько сравнивает себя со старушкой, которой хочется просто полежать в горячей ванне подальше от вечеринок и светских выходов. После выступлений перед зимними праздниками Загитова чувствует себя опустошенной.

«Последние два года у меня идут зимние шоу. В этом году 31 декабря тоже будет. Всегда была с родителями, а сейчас одна буду отмечать Новый год. Это работа… Уходит атмосфера, конечно, но самой себе надо создавать праздник, елочку обязательно купить, погремушки какие-нибудь поставить», — призналась Загитова.

«После шоу чувствую себя старой бабушкой. Хочу просто залечь куда-нибудь. Хочу помыться, полежать в ванне, посмотреть сериалы», – цитирует Алину starhit.ru.

Напомним, ранее Алина Загитова за два дня выступлений в Дубае заработала почти 1,3 млн рублей. Знаменитость примает участие в спектакле «Спящая красавица» шоу Татьяны Навки.

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