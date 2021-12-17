«Как быстро ты становишься взрослой»: Алина Загитова трогательно обратилась к младшей сестре Сабине

Прославленная фигуристка и ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова посвятила своей младшей сестре Сабине трогательный пост в микрологе.

Повод прекрасный — девочке исполнилось пятнадцать лет, и Алина поздравила ее с этим событием публично. Она показала домашнее видео, на котором предстала вместе с виновницей торжества.

«Смотрю на тебя и понимаю, как быстро ты становишься взрослой… А в чем-то ты даже взрослее меня! Ты — моя лучшая подруга! С тобой можно подурачиться, а можно поговорить по душам, ты вдохновляешь меня на такие вещи, на которые я бы возможно так просто и не решилась — чего стоит только наш прыжок в «Скайпарке». Все, за что ты берешься, становится чем-то супер интересным. Я безумно рада, что мы так близки и хочу, чтобы так было всегда. Сабина, я тебя очень люблю», — написала Алина Загитова в микроблоге.

Сестры, действительно, очень близки. Сабина Загитова тоже занимается фигурным катанием и мечтает тренироваться у знаменитой Этери Тутберидзе.

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