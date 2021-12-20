«Спящая красавица»: за два дня в Дубае Алина Загитова заработала почти 1,3 млн рублей

В начале декабря в Дубае прошло сразу два шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором принимает участие и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Накануне стало известно, что поездка в ОАЭ принесла на счет спортсменки более миллиона рублей.

По договору с «Росконцертом», заключенным на имя Загитовой Лейсан Ильдусовны (мама фигуристки), за каждое выступление Алина получила по 641 000 рублей. В сумме — 1 282 000 рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Загитова также является ведущей «Ледникового периода». Сколько зарабатывает спортсменка за каждый выпуск, остается только догадываться. Известно только, что «непрофессиональные» участники шоу, то есть актеры и селебрити, за каждый номер получают от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом недавно рассказывала Агата Муцениеце.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.