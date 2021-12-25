«У него слух и чувство ритма есть»: Владимир Фриске оценил перспективы внука стать музыкантом

Как отметил отец Жанны Фриске, синтезатор, купленный Платону, стоит у него дома до сих пор.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro оценил шансы своего восьмилетнего внука Платона стать в будущем музыкантом.

«Я был бы рад, если он стал артистом. Дед у него артист. Мама — артистка. Это дедовские все гены. Он был маленький, всего полтора годика, когда я подарил ему синтезатор. Ударную установку подружка Жанны тогда принесла. Синтезатор, кстати, стоит у нас дома до сих пор». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, Платон – талантливый мальчик. «У него есть слух и чувство ритма. В два года он ходил и говорил, что будет играть на барабанах. Пусть мальчишка развивается», — заявил Владимир Фриске.

Ранее отец Платона Дмитрий Шепелев в соцсетях выкладывал ролик, где его сын играет на гитаре. Добавим, что телеведущий уже несколько лет не позволяет отцу и матери Жанны Фриске видеться с внуком.

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